Москва, , 11:54 — REGNUM Арбитраж Москвы 20 декабря 2022 года планирует начать рассмотрение иска к АО «Оракл компьютерное оборудование». С ответчика требуют более 431 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан 10 октября 2022 года. Заявление компании «Форс дистрибуция» к производству принял судья Ведерников. Сумма претензий составляет 431 665 468,72 рубля. В споре речь идёт «о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами».

13 октября 2022 года компания «Мегафон» разместила в реестре юридически значимых событий уведомление о намерении подать банкротный иск к АО «Оракл компьютерное оборудование». Основанием мог стать долг в размере 44,12 млн рублей.

Американская компания Oracle в июле 2022 года покинула российский рынок. По данным базы «Контур. Фокус», учредителем АО «Оракл компьютерное оборудование» ранее фигурировала компания «Сан Микросистемс Интернешнл, Инк.» (США). Позднее АО в СМИ упоминается как актив американской корпорации Oracle.