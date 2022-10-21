Оренбург, 21 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2022 года произошло 5097 пожаров, что ниже прошлогоднего показателя. Такую статистку привели на заседании КЧС и ОПБ, сообщили в пресс-службе областного правительства.

департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области Пожар

Жертвами пожаров в регионе стали 68 человек. Среди них двое детей. Травмы получили 85 человек. Все показатели значительно меньше, чем в 2021 году.

В этом году для подразделений противопожарной службы закуплено 11 единиц техники на общую сумму более 81 млн рублей. Шесть пожарных автомобилей, высвободившихся из подразделений противопожарной службы области, передано для укомплектования добровольных пожарных команд в Гайский, Соль-Илецкий, Сорочинский городские округа, Красногвардейский, Первомайский и Пономаревский районы.

Созданы отдельные пожарные посты противопожарной службы в поселке Родничный Дол Переволоцкого района и в поселке Буртинский Беляевского района. Тем самым обеспечено дополнительное прикрытие подразделениями противопожарной службы 13 населенных пунктов с населением более 6,5 тысяч человек.