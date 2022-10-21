Барановичи, Белоруссия, , 11:50 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил военный полигон «Обуз-Лесновский» возле города Барановичи, сообщает 21 октября телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко President.gov.by

Лукашенко осмотрел боевые возможности белорусского оружия, а также военной и специальной техники. Белорусский президент предупредил главу госвоенпрома Дмитрия Понтуса об ответственности за качество продукции.

«Но меня интересует другое: завтра на фронт, и они там будут использованы, — смогут воевать? Не дай Бог, мне доложат, что ты тут показухой занимался — это беда», — сказал Лукашенко.