Самара, 21 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Повышение суммы выплат по соцконтракту утвердило правительство Самарской области. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Новые размеры выплат по социальному контракту были утверждены на заседании областного кабинета министров.

По словам министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой, изменения в закон принимаются для приведения его в соответствие с действующими нормами федерального законодательства.

«В новой редакции предусматривается, что с 1 июля 2022 года сумма выплат на индивидуальную предпринимательскую деятельность увеличивается с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что объемы заключаемых соцконтрактов значительно выросли.

«Ежегодно мы направляем на эти цели более одного млрд рублей. Социальные контракты дают людям возможность вести личное подсобное хозяйство, предпринимательскую деятельность. Сегодня на заседании правительства мы приняли решение направить в Самарскую губернскую думу законопроект, который предусматривает увеличение максимальной выплаты по соцконтракту», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской областиВиктора Кудряшова.

Он пояснил, что эти средства могут направляться на закупку материалов и оборудования.

«Увеличение суммы сподвигнет многих людей, которые давно об этом задумывались, открыть свой небольшой бизнес. Уверен, что в дальнейшем это поможет им получать стабильный доход, улучшить материальное положение их семей», — отметил Кудряшов.