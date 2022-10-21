Боровск, Калужская область, 21 октября 2022, 11:56 — REGNUM Снаряды времён Великой Отечественной войны обезврежены в Боровском районе Калужской области. Их обнаружили 20 октября на 86 километре федеральной трассы М3 — в 20 метрах от дороги. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.
Взрывотехниками обезврежены 23 артиллерийских снаряда калибром от 76 до 152 миллиметров. За последние две недели это уже вторая такая находка, сделанная в непосредственной близости от трассы М3.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 81-миллиметровая минометная мина обнаружена на 264-м километре федеральной трассы М-3 «Москва-Брянск» на территории Калужской области.
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