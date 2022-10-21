Боровск, Калужская область, , 11:56 — REGNUM Снаряды времён Великой Отечественной войны обезврежены в Боровском районе Калужской области. Их обнаружили 20 октября на 86 километре федеральной трассы М3 — в 20 метрах от дороги. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

23 артиллерийских снаряда обезвредили на 86 километре федеральной трассы М3 Главное управление МЧС России по Калужской области

Взрывотехниками обезврежены 23 артиллерийских снаряда калибром от 76 до 152 миллиметров. За последние две недели это уже вторая такая находка, сделанная в непосредственной близости от трассы М3.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 81-миллиметровая минометная мина обнаружена на 264-м километре федеральной трассы М-3 «Москва-Брянск» на территории Калужской области.

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