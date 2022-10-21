Ростов-на-Дону, 21 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начался с коммунальных аварий, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Порыв на водопроводе

Так, из-за порыва на одной из теплотрасс ориентировочно в течение двух дней не будет горячей воды и отопления в многоквартирных домах в Советском районе.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный период в Ростове-на-Дону начался 17 октября.