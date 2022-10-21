Севастополь, 21 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Севастополе стартует с 21 октября, а не с 1 ноября, как планировалось. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

«Принял решение запускать теплоснабжение сегодня. Такое поручение дано департаменту горхозяйства и Севтеплоэнерго», — написал Развожаев.

Он уточнил, что накануне, 20 октября, правительством было принято решение о начале отопительного сезона с 1 ноября — в соответствии с нормативами среднесуточная температура должна быть ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд.

«Тем не менее, всегда стараюсь опираться не на нормативы, а на реальность. Тем более, что сам живу в сталинке с централизованным отоплением. Дома терпимо, но точно уже не комфортно», — уточнил губернатор.

Котельные и системы отопления, добавил глава региона, к пусту тепла готовы.