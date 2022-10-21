Анадырь, , 11:47 — REGNUM На Чукотке обнаружили тела трёх человек, проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЧАО.

Берег Fonstola.ru

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Днём 16 октября на береговой полосе в устье реки Хатырка в 2 км от села Хатырка Анадырского района обнаружено тело мужчины 1967 года рождения и женщины 1987 года рождения. Через два дня на береговой полосе правого берега реки Хатырка в 1 км вверх по течению реки было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения.

Для установления точной причины смерти назначены необходимые судебные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Лаврентия 16 октября после тушения пожара обнаружили труп мужчины.