Казань, , 11:51 — REGNUM В столице Татарии стартовал I всероссийский слет школьных спортивных клубов. Для участия в мероприятии съехались более 1 тыс. делегатов, сообщает минобрнауки РТ.

Сергей Кравцов Иван Шилов, ИА REGNUM

К собравшимся обратился министр просвещения России Сергей Кравцов, который отметил важность всестороннего развития школьников изучением физкультуры, технологии, музыки и изобразительного искусства.

«Важно на этом форуме обсудить важнейшие проблемы этой сферы, чтобы вы подсказали нам, что нужно дополнительно сделать. На этой площадке мы подведем определенные итоги и сделаем наметки на будущее. Нам важно услышать от вас, какая работа требует дополнительного внимания», — добавил министр.

По словам Кравцова, в дальнейшем подобные встречи пройдут с педагогами по музыке, ИЗО, технологии и основ безопасности жизнедеятельности. Их организуют в других регионах страны.

С 2020 года решаются вопросы по созданию спортклубов в каждой российской школе. На данный момент они функционируют в 74% образовательных учреждений, а количество клубов достигает 30 тысяч, уточнил министр.

В рамках I всероссийского слета организованы 20 мастер-классов, развернуты тематические площадки и масштабная интерактивная выставка.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения России собирается осбудить с профессиональным сообществом изменения в программе школьного курса по основам безопасности жизнедеятельности.

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