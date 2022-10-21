Нью-Йорк, США, , 11:56 — REGNUM Администрация США, в том числе президент Джо Байден, помогли Нью-Йорку справиться с миграционным кризисом и потоком людей, прибывающих в город. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, сообщает его пресс-служба.

Нью-Йорк Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, с южной границы в город прибыло больше 21 тыс. просителей убежища. В такой ситуации федеральные власти применили «стратегию уменьшения давления». Если раньше город принимал 8-10 автобусов с мигрантами, то после контактов городских властей с Белым домом — только два автобуса.

«Мы прошли сквозь бурю. Мы не думаем, что уже дошли до конца, но нужно по-настоящему взглянуть на то, как администрация справилась с кризисом», — сказал мэр.

Президент, добавил Адамс, сделал первый шаг к сосредоточению на этой проблеме на национальном уровне. Продолжаются переговоры с администрацией для «получения долларов».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за большого наплыва нелегальных мигрантов. В этом году власти штатов Аризона, Техас и Флорида стали автобусами высылать мигрантов в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города, чтобы таким образом выразить протест против слишком мягкой миграционной политики президента.

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