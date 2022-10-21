Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM Администрация Екатеринбурга готова потратить 26,1 млн рублей на строительство ледового городка. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ледовый городок на площади 1905 года впервые за много лет украсит живая 25-метрвая ель. На её макушке установят звезду диаметром не менее 1,2 метра, дерево оснастят разноцветной иллюминацией. На площади 1905 года также установят ледовую крепость, шесть детских горок в виде животных, фигуры зайцев, Деда Мороза, Снегурочки и скамейки-завалинки.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии уральской столицы отказались от новогодних корпоративов и приглашения дорогостоящих артистов. Сэкономленные деньги направят на помощь семьям мобилизованных.