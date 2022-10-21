Екатеринбург, 21 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга готова потратить 26,1 млн рублей на строительство ледового городка. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ледовый городок на площади 1905 года впервые за много лет украсит живая 25-метрвая ель. На её макушке установят звезду диаметром не менее 1,2 метра, дерево оснастят разноцветной иллюминацией. На площади 1905 года также установят ледовую крепость, шесть детских горок в виде животных, фигуры зайцев, Деда Мороза, Снегурочки и скамейки-завалинки.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии уральской столицы отказались от новогодних корпоративов и приглашения дорогостоящих артистов. Сэкономленные деньги направят на помощь семьям мобилизованных.