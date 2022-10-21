Брюссель, 21 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Министры энергетики стран ЕС разработают конкретные меры для снижения цен на газ, заявил 21 октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Еще предстоит сделать многое. Мы поручили министрам энергетики продолжить работу над этим. Они должны будут разработать меры, которые мы раньше не принимали — это интервенции на рынке газа, введение временного потолка на цены на газ», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что министры должны будут сделать это «в течение нескольких недель, эти меры в итоге должны будут привести к снижению цен».