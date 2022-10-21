Оренбург, 21 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Оренбурге планируют сохранить троллейбусы только на каком-либо коротком участке в качестве визитной карточки. В остальных случаях электротранспорт должны заменить комфортабельные автобусы. Об этом глава города Сергей Салмин заявил в эфире программы «Телевышка» на телеканале «Россия 24. Оренбург», сообщает пресс-служба мэрии.

Ilya Plekhanov Троллейбус

Глава муниципалитета отметил, что в Оренбурге работает 23-25 троллейбусов. «Не стоит забывать, что есть еще контактная сеть и тяговые подстанции, которые несут колоссальные убытки МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» и бюджету города. С точки зрения экономики честная цена проезда в троллейбусах, чтобы окупать их наличие, — 78 рублей. А мы возим по 31. Ни о каких троллейбусах речи быть не может. Сейчас мы рассматриваем возможность сохранения нескольких единиц на каком-то коротком участке — в виде визитной карточки. Может быть, это будут стилизованные под 70-е годы троллейбусы. Обсуждаем такой вариант», — сказал он.

В 2022 году областной центр получит 67 новых низкопольных комфортабельных автобусов. В 2023 году ожидается поступление еще 38 автобусов, в 2024 — 32. Новый автобус стоит примерно 15 млн рублей, а новый троллейбус — 30 млн рублей.