Элиста, 21 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. До 100 тыс. руб. увеличены премии, которую получат знатоки калмыцкого языка, сообщается в указе за подписью главы Калмыкии Бату Хасикова.

Alexxx1979 Калмыкия

Увеличенные поощрения получат лауреаты 2023 года. Премия присуждается в четырёх номинациях. Премии могут получить ученики, учителя, воспитатели и семьи — лучшие знатоки калмыцкого языка.

Ранее размер премий составлял 5 тыс. рублей для учеников и 10 тыс. рублей — для остальных категорий.