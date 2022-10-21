Москва, , 11:42 — REGNUM Начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимир Репин, которого заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, арестован. Такое решение 21 октября принял Басманный суд Москвы.

Арест ru.torange.biz

Как уточнили в пресс-службе судебной инстанции, на мере пресечения в виде ареста настаивало следствие. Чиновник отправится в СИЗО до 17 декабря.

Согласно материалам дела, Репин получил взятку за невключение нескольких фирм в план налоговых проверок в 2021 году.

Также заключены под стражу гендиректор «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш, обвиняемый в даче взятки, и адвокат Дмитрий Гринорьев, которому вменяется посредничество во взяточничестве.

Читайте также: Задержан начальник контрольно-ревизионного управления МЧС Репин — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, источник в правоохранительных органах сообщил о том, что 19 октября сотрудники правоохранительных органов задержали на 48 часов начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина. Уточнялось, что его подозревают в должностном преступлении, которое относится к периоду его работы в Омской области, где он занимал должность начальника УФНС.