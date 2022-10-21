В Румынии зафиксирован рекордный уровень инфляции
Бухарест, 21 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Инфляция в Румынии превысила показатели в 15%, что является рекордным уровнем для страны с 1989-го года. Об этом 21 октября со ссылкой на данные румынского Национального института статистики (INS) сообщает «Румынское телевидение».
По словам экспертов, сложившаяся ситуация вызвана резким ростом цен на энергоносители, общим падением жизненного уровня и массовым оттоком населения за рубеж. При этом социологи прогнозируют увеличение соответствующих показателей до конца 2022-го года.
«В этой связи необходимо принятие специальной государственной программы по финансовой поддержке граждан, — заявил румынский президент Румынии Клаус Йоханнис. — Необходимо повысить пенсии и зарплаты, а также расширить список льготных категорий жителей Румынии».
При этом Йоханнис не смог ответить на вопрос, когда именно это предложение может быть реализовано местными властями.
Напомним, на сегодняшний день более 75% румын не в состоянии вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Кроме того, треть граждан Румынии проживает за чертой бедности.