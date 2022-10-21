Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM На XII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который пройдёт в период с 8 по 9 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, будет представлена «Китайская компания строительства коммуникаций» (China Communications Construction Company Limited, CCCC). Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации полярников.

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«На сегодняшний день «Китайская компания строительства коммуникаций» — один из мировых лидеров по проектированию и строительству портов, автомагистралей и мостов; дноуглублению; производству контейнерных кранов; проектированию морских нефтяных буровых платформ. Компания построила самый длинный в мире морской мост Ханчжоу Бэй длиной 36 км и самые большие в мире шлюзовые ворота для порта Антверпен (Бельгия)», — указано в сообщении.

Отметим, что XII Международной форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдёт в Санкт-Петербурге в период с 8 по 9 декабря 2022 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Одним из ключевых тематических направлений форума станет развитие арктической инфраструктуры. Задачей мероприятия является объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего в период глобальных геополитических и экономических изменений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия обладает очень большими возможностями в Арктике именно в проведении всесторонних исследований. Исключить Россию из исследований практически невозможно.

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