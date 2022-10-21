Москва, 21 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам прошедшего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума поручил в 2025 году открыть на Дальнем Востоке филиалы Российского института театрального искусства — ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова и Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Предполагается, что выпускники филиалов госуниверситетов укомплектуют учреждения культуры на Дальнем Востоке.

Также глава государства поручил открыть на Дальнем Востоке до 2025 года 29 образовательно­-производственных кластеров, а до 2030 года — не менее 900 современных мастерских в организациях среднего профессионального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Дальнего Востока, модернизируемых по мастер-планам, президент России Владимир Путин поручил построить дома на 10 тыс. наёмных жилых помещений.