Москва, 21 октября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов находится в сознании в стабильном состоянии после тяжёлого ранения, полученного в ходе специальной военной операции, его жизни ничего не угрожает. Об этом 21 октября сообщил Виталий Винник, директор краснодарской СШОР №5 по борьбе, где работает Романов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Мы с ним находимся на связи: не разговаривали, но переписывались. Ранение тяжёлое, осколочное, задеты спина, грудь и шея. Но сейчас уже жизни ничего не угрожает, состояние стабильное. Он более‑менее в себя пришёл, продолжает восстанавливаться», — приводит слова Винника «Матч ТВ».

Он рассказал, что Романов получил ранение в результате прилёта американских ракет HIMARS в пгт Мирное Запорожской области.

Винник отметил, что Романов долгое время работает в школе, одинаково хорошо занимается как с новичками, так и со спортсменами самого высокого уровня. Он с ранних лет воспитывал Арсена Галстяна, который стал олимпийским чемпионом.

«Дети его любят и как тренера, и как человека. Когда началась мобилизация, он никуда не бегал, не стал как некоторые прятаться, ответственно к этому подошёл и пошёл выполнять свой долг. К сожалению, получилось так. Но, слава богу, он выжил», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Галстян рассказал, что Романов получил ранение в ходе специальной военной операции и находится в госпитале.