Дженин, Палестина, 21 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Беспорядки вспыхнули в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом 21 октября сообщает информационное агентство Quds.

ISM Palestine Да здравствует Палестина!

По данным журналистов, при разгоне акции протеста израильская полиция применила боевое оружие.

Агентство приводит сообщение министерства здравоохранения Палестины, согласного которому при разгоне акции протеста один палестинец получил ранение в шею и впоследствии скончался. Ещё двое человек получили пулевые ранения и были госпитализирован.

Отмечается, что за последние три месяца число погибших в результате столкновений между палестинцами и израильскими силовиками возросло до 175 человек: 124 человека на Западном берегу реки Иордан и 51 человек в Секторе Газа.