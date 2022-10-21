Кызыл, 21 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле менее чем через две недели определятся с новым мэром города. По словам главы республики Владислава Ховалыга, в конкурсе принимают участие четыре кандидата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владислава Ховалыга Кандидаты на должность мэра Кызыла

В числе кандидатов — двое действующих министров Тувы Мерген Мынын-оол и Владимир Фунтиков, депутат горсовета Аяс Лопсан, а также Карим Сагаан-оол, возглавлявший город с 2018 по 2022 годы.

«Посчитал необходимым встретиться со всеми претендентами на пост руководителя столичной администрации, участвующих в конкурсе. Важно услышать мнение каждого, оценить их программы и проекты по развитию Кызыла», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Нового руководителя города выберут депутаты Хурала представителей Кызыла, избранные в сентябре 2022 года.