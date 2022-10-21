Бухарест, , 11:39 — REGNUM Парламент Румынии приступил к обсуждению законопроекта, предусматривающего введение в общеобразовательных школах нового обязательного предмета — «Румынская культура и традиции». Об этом 21 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Автором документа выступила крупнейшая оппозиционная партия страны — «Альянс за союз Румын» (AUR). Как утверждают разработчики проекта, нововведение «позволит поднять патриотический дух школьников и укрепить основы национального воспитания».

«Для этого не придется выделять дополнительные бюджетные средства, поскольку многие наши учителя готовы преподавать новый предмет на общественных началах», — заявил исполнительный секретарь AUR Думитру Флукуш.

По некоторым данным, свою готовность поддержать законопроект уже выразило более 70% румынских парламентариев. Окончательное голосование по этому вопросу состоится 25 октября.