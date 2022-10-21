Москва, 21 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В выходные в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. Об этом заявил RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Андрей Никитин ИА REGNUM Осень

«Ночные температуры в Москве — +2…+4. По области — до — 1. Днём — +7…+9. Ветер западный, юго-западный. В ночь с воскресенья на понедельник будет проходить холодный атмосферный фронт с резким понижением температур до 0…-5», — сказал Цыганков.

По его словам, предстоящие выходные в столице станут последними тёплыми днями.