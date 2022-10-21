Кострома, , 11:40 — REGNUM В Костромской области суды рассматривают девять дел мобилизованных, которые оспаривают решения военных комиссариатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Костромского областного суда.

Фемида Wallsbox.ru

Семь исков зарегистрировано в Свердловском районном суде. Ещё по одному делу принято в Костромском районном и Буйском районном судах.

Обратившиеся считают, что при призыве не были учтены их заболевания. Истец, обратившийся в Костромской районный суд, посчитал, что находится на территории мобилизационного пункта — военной академии РХБ защиты «незаконно», так как не подписывал контракта о прохождении службы и других документов. Отметим, что ни одно из девяти дел пока не рассмотрено.

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