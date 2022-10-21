София, 21 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили тяжёлые травмы в результате масштабной аварии с участием турецкого пассажирского микроавтобуса на болгарском участке международного шоссе, соединяющего Стамбул (Турция) и Бургас (Болгария). Об этом сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, инцидент произошел рано утром 21 октября в районе населённого пункта Малко-Тырново на юго-востоке Болгарии, когда в условиях плохой видимости турецкое транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с легковым автомобилем. Детали происшествия не разглашаются.

Ведётся следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении государственной проверки состояния всех магистралей международного значения. С начала нынешнего года на центральных автодорогах страны произошло более 200 крупных ДТП с многочисленными человеческими жертвами.