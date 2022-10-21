Луганск, 21 октября 2022, 11:37 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 60 киевских боевиков. Об этом 21 октября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 60 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, один беспилотник и 15 единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские нацисты вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР)