Луганск, 21 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 60 киевских боевиков. Об этом 21 октября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 60 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три артиллерийские установки, пять бронетранспортёров, один беспилотник и 15 единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские нацисты вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).