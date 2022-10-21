Нальчик, 21 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 20 октября открыли памятник военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга. Он установлен в селении Кенделен Эльбрусского района на территории Историко-краеведческого музея имени Х. И. Хутуева, сообщили в пресс-службе администрации района.

ИА REGNUM Память

На памятнике выгравированы имена земляков — младшего сержанта Алима Бачиева, капитана Мурата Балаева, погибших в ходе спецоперации на территории б. УССР, и старшего прапорщика Заура Таттаева, который погиб в 2020 году в Сирии. За свои подвиги все трое были удостоены высоких наград — орденов Мужества.

В митинге на открытии памятника участвовали родные и близкие погибших героев, представители администрации района и села, местные жители. Они почтили память погибших минутой молчания, в​ небо выпустили белые шары.