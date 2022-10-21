Оренбург, 21 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 10-летний пешеход. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

stux Пешеходный переход

По данным ведомства, инцидент произошёл днем 19 октября на ул. Донгузской. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На зебре он был сбит автомобилем «Хундай». Машиной управляла 41-летняя женщина. Школьник с травмами госпитализирован.

Добавим, в сентябре на территории Оренбуржья произошло 12 ДТП с участием детей младше 16 лет. Пострадали 12 несовершеннолетних. Обошлось без погибших.