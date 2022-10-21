Вашингтон, 21 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения новых мер экспортного контроля, которые ограничат доступ Китая к некоторым из самых передовых компьютерных технологий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

FMNLab Квантовый компьютер

В центре этих планов, которые находятся пока еще на начальной стадии, находятся такие экспериментальные области, как квантовые компьютеры и программное обеспечение для искусственного интеллекта. По словам источников, отраслевые эксперты в данное время определяют параметры ограничений на эти еще формирующиеся технологии.

Эти меры в случае их принятия последуют в русле уже объявленных ограничений, направленных на то, чтобы противодействовать усилиям Пекина по внедрению передовых полупроводниковых технологий в вооружение и системы наблюдения.

США активизировали свои действия в попытке помешать Китаю разработать определенные технические решения, которые они считают ключевыми в конкуренции с главным стратегическим соперником.

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США отказалось дать какие-либо комментарии по этому поводу, а по словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, ему ничего не известно об обсуждении таких дополнительных мер контроля.

При этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в сентябре с речью о технологиях, конкурентоспособности и национальной безопасности, упомянул «технологии, связанные с вычислениями, включая микроэлектронику, квантовые информационные системы и искусственный интеллект» в числе разработок, которые «будут играть огромную роль в ближайшее десятилетие». Он также отметил важность экспортного контроля для «сохранения как можно большего превосходства» над противниками.

Создание стены вокруг передовых технологий рискует вызвать еще большее недовольство Китая и заставить другие страны выбирать сторону между двумя ведущими экономиками мира.