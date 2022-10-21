Ереван, , 11:45 — REGNUM Экономические механизмы ЕАЭС работают эффективно. Это подтверждает удвоение товарооборота между Арменией и другими странами организации, заявил 21 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече глав правительств стран ЕАЭС с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Никол Пашинян Официальное интернет-представительство президента России

По словам премьер-министра, факт удвоения товарооборота очень впечатляет. Это говорит о воплощении в жизнь формулы о новых возможностях, которые появляются в кризисы.

«Можно констатировать, что экономические механизмы ЕАЭС оправдывают себя, потому что в эти непростые времена товарооборот между странами ЕАЭС и Арменией более чем удвоился», — сказал Пашинян.

Он призвал продолжать работу над использованием появляющихся возможностей.

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