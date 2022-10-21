Донецк, 21 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Киевский режим при обмене военнопленными в последний момент изменил условия обмена и передал меньшее число пленных, чем оговаривалось ранее. Об этом 21 октября сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«К сожалению, речь шла о другом количестве, были другие фамилии, но Киев в самый последний момент меняет все условия, и, к сожалению, наших ребят в список попало меньше, чем изначально», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона много раз заявляла о нарушении Киевом Минских соглашений, нацеленных на урегулирование конфликта в Донбассе.

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