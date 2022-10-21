Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Пулково» в Петербурге задержали иностранного экстремиста, который скрывался от правосудия у себя на родине, сообщили 21 октября в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

УТ МВД России по СЗФО ЧП в Пулково

Молодого человека сотрудники транспортной полиции обнаружили в ходе отработки пассажиропотока. Они установили, что уроженец ближнего зарубежья находится в федеральном розыске.

«18-летний фигурант на протяжении пяти месяцев скрывался от правоохранительных органов иностранного государства за совершение особо тяжкого преступления против мира и безопасности человечества, а также за участие в организации деятельности экстремистской организации», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции злоумышленник помещен в изолятор временного содержания до передачи инициатору розыска.

Напомним, 19 октября в Петербурге объявили режим (уровень базовой готовности), в рамках которого в городе на Неве усилена работа правоохранительных и надзорных органов в общественном транспорте.