Челябинск, 21 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Челябинской области будет усилена охрана стратегических объектов. Такое поручение дал 21 октября губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Он отметил, что в приоритете должна быть усиленная охрана оборонных предприятий, промышленных объектов, в том числе в закрытых городах, гидросооружений, а также объектов электро- и теплоэнергетики. «Поручаю руководителям таких предприятий обеспечить исполнение этого решения по усилению охраны объектов», — сказал чиновник.

Также глава региона отметил, что необходимо проконтролировать безопасность объектов потенциально уязвимых с точки зрения вероятных террористических угроз. Среди них он назвал школы и другие образовательные организации, медицинские учреждения, котельные, пункты управления и т.д. Руководителям таких организаций и органам власти Текслер поручил «обеспечить выполнение указанного решения».

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинская область находится в режиме базовой готовности.