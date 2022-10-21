Свободный, Амурская область, , 11:37 — REGNUM В Приамурье экс-заместитель мэра Свободного по решению суда будет отбывать в исправительной колонии общего режима пять лет. Приговор ему вынесен за хищение 3,6 млн рублей из бюджета города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Решение суда

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В преступлении также участвовал директор коммерческой организации ООО «Мастер Плюс». Чиновник заключил с организацией договор на поставку автобусных остановок по завышенным ценам.

Дело расследовали по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном и крупном размерах»). Помимо срока экс-заместителю мэра Свободного назначен штраф в 410 тыс. рублей. Его сообщник получил четыре года лишения свободы условно со штрафом в 210 тыс. рублей. Кроме того, с осуждённых взыщут 3,3 млн рублей в бюджет города.

Как сообщало ИА REGNUM, с руководителем предприятия было заключено 26 договоров, каждая автобусная остановка стоила 295 тыс. рублей. Эту цену надзорный орган счёл завышенной. Муниципальное задание исполнялось без закупочных мероприятий и конкурсных процедур.