Москва, 21 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В случае, если призыв руководителей государств Евросоюза сформировать механизм ограничения цен на газ в электрогенерации касается сугубо внутриевропейских компаний, то Россия может не обращать внимания на такие заявления. Об этом заявил RT глава аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Пусть делают, что хотят. Это их внутренняя кухня. Главное, чтобы наш газ не трогали», — сказал Пасечник.

По его словам, несмотря на то, что Запад грозится ввести потолок цен на газ из России, какой-либо конкретики на этом направлении не принимается.