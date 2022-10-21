Сеул, 21 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Южнокорейский актёр О Ён Су, исполнивший в сериале «Игра в кальмара» пожилого мужчину с опухолью мозга по имени О Иль Нам, снялся для журнала Arena Homme+ Korea. Об этом 21 октября сообщает гонконгский портал Hypebeast.

Постер сериала «Игра в кальмара»

Издание опубликовало снимки, на которых 78-летний актёр запечатлён в спортивных костюмах, являющиеся частью коллекции, созданной в рамках сотрудничества Balenciaga и Adidas. Всего О Ён Су показал пять образов, стоит отметить, что один из них является весьма экстравагантным: для создания этого снимка актёр кроме костюма также надел чёрные латексные перчатки и туфли на каблуках.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ли Джон Джэ, исполнивший в сериале «Игра в кальмара» главную роль, получил Почётную награду VII Лондонского фестиваля азиатских фильмов (LEAFF Honorary Award). Премии его удостоили за работу над фильмом «Охота», в этом проекте он выступил в качестве режиссёра и исполнителя главной роли.