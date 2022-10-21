Вашингтон, 21 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не уделяет достаточно внимания наиболее острым проблемам, с которыми столкнулась страна, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Whitehouse.gov Джо Байден

По данным авторов опроса общественного мнения, подготовленного Университетом Монмут, чтобы Байден уделял больше внимания их главным проблемам, хотели бы 63% американцев. В свою очередь, считают, что Байден уделяет достаточно внимания их самым важным вопросам, чуть менее трети американцев, или 31 процент, и около 6 процентов заявили, что не знают.

Первым в этом списке проблем была инфляция: ее назвали ее «чрезвычайно важной» для решения федеральным правительством 46 процентов американцев. Чуть более трети американцев также заявили, что чрезвычайно важное значение имеют иммиграция (34%), преступность (37%) и выборы (38%).

Тридцать процентов заявили, что аборт чрезвычайно важен, и около четверти сказали то же самое о расовом неравенстве и контроле над оружием.