Волгоград, 21 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных граждан Волгоградской области освободят от оплаты детских садов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Все муниципальные образования разработали необходимую нормативную базу, об этом стало известно 20 октября в ходе заседания специально созданной межведомственной комиссии. Освобождение от родительской платы действует весь период мобилизации гражданина. В случае, когда оплата уже была внесена, родителям произведут возврат средств.

«Меры, которые обозначил губернатор — исполняются и находятся под контролем. Все муниципальные районы и городские округа оперативно проводят работу по освобождению семей мобилизованных платы за детские сады. Это очень значимая мера: она была в обращениях самой многочисленной», — отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

Как сообщало ИА REGNUM, для мобилизованных в Волгоградской области установлена единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей.