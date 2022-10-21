21 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 15:05 — REGNUM Новость о том, что сотрудников соцсети Twitter, скорее всего, ожидает массовое сокращение, независимо от того, станет ли новым владельцем предприниматель Илон Маск или нет, привлекла внимание американцев.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание Washington Post первым сообщило о данных слухах со ссылкой на источники, добавив, что такие изменения могут оказать серьезное влияние на способность компании контролировать контент и обеспечивать сохранность конфиденциальных данных.

Сам Маск уже предупреждал потенциальных инвесторов, что он планирует уволить почти 75% из 7500 сотрудников Twitter, оставив в штабе чуть более 2 тысяч человек. Но даже если сделка Маска с Twitter сорвется, сотрудников ожидают большие сокращения: согласно корпоративным документам и информации источников, нынешнее руководство Twitter к концу следующего года планировало урезать фонд зарплаты компании примерно на $800 миллионов, что привело бы к увольнению почти четверти сотрудников. Компания также планирует провести значительные сокращения своей инфраструктуры, закрыв некоторые центры обработки данных.

Американские интернет-пользвоатели бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Твиттер становится все более токсичным. Сейчас я провожу там гораздо меньше времени из-за этого. Я брошу его, когда Маск завладеет компанией. Надеюсь, что сайт тогда рухнет и сгорит», — пишет cozmot.

«У меня есть миллиарды. Я могу тратить миллиарды на покупку влиятельных компаний. Я могу оставлять без работы 75% сотрудников. Потому что я могу. Потому что я Илон Маск», — злится JohninColambus.

«Нынешним сотрудникам и так не нравится Илон и направление, в котором он хочет вести свою компанию. Так что они сами хотели бы уволиться. Это не новость», — указывает Howard Carter.

«Первое, что он должен сделать, это ликвидировать все должности, в названии которых есть слова «многообразие» или «инклюзия», — считает NeoCon58.

«Если Twitter взорвется и закроется, мир станет немного лучше», — уверен YesMe2.

«Он пытается уничтожить компанию?» — спрашивает Harriet 2.

«Как так получается, что человек с Аспергером возглавляет крупнейшую коммуникационную компанию, а социопаты занимают руководящие посты в политике? Стоит ли ожидать, что папа Римский возглавит ВОЗ?» — иронизирует ThanksGodItsOver.

Илон Маск Heisenberg Media

«Я ушел из Twitter, когда Трамп стал президентом, потому что это было просто болото ненависти и отвращения. Я вернулся после того, как его забанили. Похоже, что следующая пятница станет моим последним днем. У меня шестьдесят тысяч подписчиков в Твиттере, и я собираюсь их оставить. Я призываю всех их тоже уйти», — рассказывает The Templar.

«Маск — следующий самовлюбленный мегаломан, которого империя Мердока собирается навязать американской публике», — убежден Rather_.

«Илон войдет в историю как великий человек, если уволит всех сотрудников Twitter и закроет соцсеть», — комментирует MartinGuy.

«Большинство высокоэффективных сотрудников уйдут, если еще не ушли, так что в Twitter останется костяк команды. Возможно, через несколько лет компания перестанет существовать, что сделает мир лучше», — рассуждает DSc51cts.

«Это будет весело, хотя Илон, будучи Илоном, сменит направление еще 150 раз, прежде чем позьмет в свои руки Twitter, если он вообще туда попадет», — предупреждает Book-3.

«Маск — необычный человек. Трудно поверить, что он сможет «анализировать свой рынок» соцсетей и управлять средством коммуникации», — пишет Skeptical.

Напомним, что ранее выдвинутые Маском предложения о сокращении персонала назвал «невообразимыми» специалист по анализу данных Эдвин Чен. По мнению Чена, такая политика отрицательно отразится на работе соцсети и подвергнет аккаунты пользователей Twitter риску взлома. Кроме того, пользователи соцсети рискуют получить несанкционированный доступ к нежелательным и оскорбительным материалам.