Москва, 21 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В сложившейся в РФ ситуации граждане в большей мере начинают менять свою модель поведения на сберегательную. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ спрос на кредиты в конце сентября и в октябре снизился на 10–25%.

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«Жители РФ начинают менять свою модель поведения на сберегательную и откладывают покупки. Причём не только крупные, но и в целом бытовые, — констатировала Ермилова. — По отдельным кредитам ставки выросли, например по ипотечному. И в связи с частичной мобилизацией отдельные категории граждан — мужчины трудоспособного возраста — стали более рисковыми клиентами. Долго ли продлится это снижение, зависит от геополитической ситуации и от процентных ставок. Определённое оживление традиционно может быть к новогодним праздникам. Однако есть вероятность, что граждане будут предпочитать иные траты, чем покупки в кредит. При стабилизации ситуации, вероятно, не ранее 2023 года можно будет увидеть оживление».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов рассказал, когда в РФ восстановится спрос на потребительские кредиты.