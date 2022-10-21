Горловка, ДНР, 21 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Киевские нацисты вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что новый обстрел Горловки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 10:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский и Кировский районы Донецка, а также город Горловка были обстреляны со стороны вооружённых формирований бандеровцев.