Братск, Иркутская область, 21 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 21 октября известило о новом случае мошенничества. Его жертвой стала учитель из Братска. Большую часть суммы потерпевшая взяла в кредит, а остальные деньги заняла у знакомых.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

В дежурную часть одного из отделов полиции Межмуниципального управления МВД России «Братское» обратилась 67-летняя учительница. Женщина сообщила, что телефонные аферисты обманным путем похитили у нее 1,2 млн. рублей. Педагог пояснила полицейским, что ей в течение пяти дней многократно звонили неизвестные. Злоумышленники представлялись сотрудниками силовых ведомств и кредитных организаций. Они сообщали о якобы несанкционированных попытках оформить на имя собеседницы кредиты на сотни тысяч рублей.

Чтобы избежать этих операций звонившие предложили женщине самой оформить кредиты, а полученные деньги перевести на «защищенные» счета ради безопасности. Установив доверие с потерпевшей, лжебанкиры ежедневно выманивали финансовые средства под разными предлогами — оплатить комиссию на открытие счета, увеличить налоговую компенсацию, защитить банковскую ячейку. Когда взятые в кредит деньги закончились, жертва стала занимать требуемые вымогателями суммы у знакомых.

Пожилая братчанка почувствовала неладное в тот момент, когда ей сказали взять документы на квартиру, отправиться в банк и оформить заем под залог своей недвижимости. После этого она решила обратиться в полицию, где также пояснила, что неоднократно слышала о подобных способах обмана в СМИ, а на работе регулярно проводятся профилактические беседы, однако, не думала, что такое может произойти и с ней.

Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, только за одни сутки трое жительниц Иркутской области лишились накоплений, поверив псевдо-работникам банков. В общей сложности врач неотложной помощи, учитель и бухгалтер перевели почти 5 миллионов рублей.

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