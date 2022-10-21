Донецк, 21 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В результате боевой работы росгвардейцев в ЛНР и ДНР противник понес серьезные потери в живой силе и технике. Об этом ИА REGNUM 21 октября заявили в пресс-службе Росгвардии.

фото пресс-службы Росгвардии Уничтожение техники противника

Всего за три дня при проведении воздушной разведки подразделениями БПЛА тактических групп спецназа обнаружен ряд целей, координаты которых были переданы артиллерийским подразделениям российской армии. В результате уничтожено до 35 человек врага, а также пункт управления, радиолокационная станция AN/TRO-36, три САУ «Краб», САУ 2С1 «Гвоздика», две БМ-21 «Град», гаубица М777 и 16 единиц специальной автомобильной и бронетанковой техники.

В Росгвардии уточнили, что также удалось задержать 17 пособников ВСУ, а при проведении разведывательно-поисковых мероприятий обнаружить восемь схронов с целым арсеналом оружия, среди которого произведенное в Германии, Польше и США.

Отдельно стоит отметить и найденную экстремистскую литературу.