Уфа, 21 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Проверку готовности убежищ проводят в Уфе. Об этом сообщил глава администрации Кировского района городаИлвир Нурдавлятов на своей странице в социальной сети.

Алексей Колчин ИА REGNUM В коридоре убежища

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«Сегодня посмотрел, как содержатся защитные сооружения на предприятиях района, имеется ли все необходимое оборудование, насколько оно работоспособно», — сообщил он.

Чиновник добавил, что в целом работа в этом направлении идет, оборудование и объекты сохраняются должным образом, где это необходимо, проводят ремонт.

«Также провел проверку готовности убежищ. Главные требования: сухой пол, свет, свободные проходы. В ходе выборочного обследования нашли небольшие замечания, они будут устранены. Работа по проверке будет продолжена», — сообщил Нурдавлятов.

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