Томск, 21 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В арбитраж Томской области поступил иск о несостоятельности ООО «Асфальтобетонный завод № 7». К производству исковое заявление от кредитора пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от конкурсного управляющего ООО «Энергохимснаб» подан 21 октября 2022 года. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих».

В январе 2022 года ООО взыскало с завода 13 338 854,76 рубля, в том числе 11 272 500 рублей основного долга. В основе спора фигурировал договор о поставке продукции.

Напомним, с 1 апреля по 1 октября 2022 года в России действовал мораторий на банкротные производство. После его завершения в суд начали поступать иски о несостоятельности, в том числе в адрес промышленных предприятий.