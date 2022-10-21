Москва, 21 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Российский дзюдоист, олимпийский чемпион Арсен Галстян заявил, что его тренер Игорь Романов получил ранение в ходе специальной военной операции и находится в госпитале. Об этом 21 октября сообщает «Матч ТВ».

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Главное, он жив. Сейчас он в госпитале на лечении. Да, он был в СВО, был ранен осколками», — сказал Галстян.

Напомним, 33-летний Галстян является чемпион Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, а также чемпионом Европы 2009 года и бронзовым призёром чемпионата мира — 2010.