Херсон, 21 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Не вести съёмку и тем более не публиковать кадры, связанные с безопасностью и эвакуацией мирных жителей, с привязкой к местности призвал глава военно-гражданской администрации Херсона Александр Кобец. Его обращение опубликовано в телеграм-канале администрации 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Призываем коллег, журналистов и жителей внимательно и ответственно отнестись к этому. Во время проведения мероприятий, связанных с безопасностью и эвакуацией мирных жителей, не вести и не распространять видео- и фотосъемки с привязкой к местности», — обратился Кобец.

Он подчеркнул, что сегодня необходимо принять все меры, чтобы освещение событий, как в прессе, так и в соцсетях, не дало противнику возможности для нанесения ударов по мирным жителям.

Александр Кобец призвал с пониманием относиться к объявленному военному положению, которое предусматривает в том числе ограничения и ответственность за распространение и размещение информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября киевский режим нанес ракетные удары по гражданской переправе. Есть погибшие и раненые. Среди погибших, по сообщению властей, журналисты. В Херсонской области полагают, что удар был нанесен по представителям прессы целенаправленно.