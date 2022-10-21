Ростов-на-Дону, 21 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Около 20% многоквартирных домов пока остаются без отопления. Об этом 21 октября в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Почти в 80% жилых домов с центральным отоплением в Ростове дали тепло. Батареи включили в 3491 доме из 4743. Из 200 учебных заведений к теплоисточникам подключили уже 192. Из 248 котельных запустили 243, в том числе четыре самые крупные», — уточнил Логвиненко.

Иа напоминает, что старт отопительного сезона в Ростове-на-Дону был дан 17 октября.